Il Napoli rischia la beffa Samardzic, ma non è una novità: quando il padre (oltre l'Inter) aggirò il Venezia

Ultime notizie calcio mercato Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera racconta i retroscena della trattativa per Lazar Samardzic e le varie trattative che il padre ha fatto sfumare:

"Mai dare nulla per scontato, quando di mezzo ci sono Lazar Samardzic e papà Mladen. La clamorosa vicenda estiva culminata nella rottura delle trattative con l’Inter, dopo che il centrocampista aveva già svolto le visite mediche ma il padre sconfessò l’accordo raggiunto fra Marotta e la Pimenta, non è un inedito. Rovistando nelle cronache si scopre infatti che nell’estate del 2021 a subìre la beffa del voltafaccia dei Samardzic fu il Venezia, neo-promosso in A. I veneti individuarono nel giovanotto all’epoca del Lipsia il rinforzo idoneo: di lì il volo in Germania per definire l’operazione con papà Mladen. «Scusate, non posso venire all’appuntamento. Abbiamo già firmato per un’altra squadra» rispose Samardzic sr. La prescelta era l’Udinese, dove ora il centrocampista nemmeno viene schierato come titolare da Cioffi. Eppure, ancora una volta, è al centro di un intrigo di mercato.

Quando l’accordo fra De Laurentiis e il club friulano era stato praticamente raggiunto, la frenata è stata dettata dalla mancata intesa del Napoli con il padre del giocatore su stipendio e diritti di immagine. Così tra una chiacchiera e l’altra si sono inseriti il Brighton e la Juventus, rinfrancata dalle risorse entrate in cassa dalla vendita di Dragusin al Tottenham. «C’è interesse attorno a Samardzic ma nulla di imminente», ha dichiarato il ds dell’Udinese Balzaretti. Sibillino Cristiano Giuntoli: «Ci stiamo guardando attorno per vedere se esistono opportunità dal punto di vista economico e tecnico. Mi chiedete se conosco il padre di Samardzic, io conosco tanti padri ...». Così tra depistaggi e bugie juventine, il Napoli prova a cautelarsi sondando anche l’ex giocatore del Sassuolo Junior Traorè, ora al Bournemouth, su cui hanno chiesto informazioni anche Milan, Roma e Fiorentina".