Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, ’orientamento del Napoli è concedere a Zanoli ancora continuità in in prestito in serie A (piace al Genoa) dopo i sei mesi trascorsi alla Sampdoria e puntare su Davide Faraoni del Verona per il ruolo di vice Di Lorenzo.