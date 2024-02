Il Napoli pensa a Beukema! Tuttosport: ci ha provato già a gennaio, ecco quanto lo valuta il Bologna

Calciomercato Napoli - Il Bologna sogna il ritorno in Europa dopo 25 anni di assenza sorretto da un muro olandese. Sam Beukema al primo anno in Serie A ha subito lasciato il segno, imponendosi come uno dei migliori difensori del campionato. Piace al Napoli, come racconta Tuttosport.

Il Napoli su Beukema

Il Napoli a gennaio aveva provato a prendere Beukema e in estate tornerà alla carica:

"Per strappare l’olandese al club di Saputo bisognerà investire, però, almeno il triplo di quanto è stato pagato a luglio (7,5 milioni più 500.000 euro di bonus). Un’intuizione vincente del duo Sartori-Di Vaio, che ha anticipato la concorrenza di Marsiglia e Atalanta. La prima società italiana a muoversi sull’ex Az Alkmaar era stata il Torino, che l’aveva individuato come possibile erede di Schuurs. La permanenza in granata del suo connazionale rallentò il pressing granata, dando così il via libera agli emiliani"