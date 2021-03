Il Napoli monitora con interesse Mihaila del Parma: ipotesi prestito in un altro club di A qualora i ducali retrocedessero [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Valentin Mihaila è certamente una delle sorprese di questa seconda parte del campionato. Il direttore sportivo Carli e la società del Parma hanno investito una cifra vicina ai 9 milioni di euro più bonus - che potrebbero dare ai rumeni del Craiova altri 3 milioni circa. Il classe 2000 si sta mettendo in mostra con grande talento e qualità diventando uno dei punti fissi della formazione di mister D'Aversa.

Mihaila-Napoli, la situazione

Lo scouting del Napoli sta monitorando da vicino la situazione dell'attaccante rumeno, che potrebbe liberarsi in caso di retrocessione. Gli azzurri lo seguono con molto interesse e potrebbero rilevarlo per poi girarlo in prestito in un'altra squadra di Serie A per fargli completare il processo di maturazione. Mihaila-Napoli, qualcosa potrebbe nascere in futuro.

