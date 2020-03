Il Napoli ha metabolizzato l'addio di Milik, Cronache di Napoli: la richiesta iniziale per cederlo non è inferiore ai 30mln

Notizie - C'è aria di divorzio tra Arkadiusz Milik e il Napoli. A parte il rendimento, il club azzurro nutre più di un dubbio sul polacco, che si è mostrato sempre poco cinico nei momenti cruciali. Ne parla l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Il fatto che abbia il contratto in scadenza nel 2021 non rende più facile la situazione. Il giocatore ha rifiutato più volte il rinnovo, facendo muro sia sull’ingaggio che sulla clausola rescissoria. Anche per questo, l'entourage da tempo sta offrendo in giro per l'Europa il calciatore, che vede ristretti i suoi spazi. Il Napoli ha 'metabolizzato' l'addio di Milik anche se la richiesta iniziale per cederlo non è inferiore ai 30 milioni di euro”