Il Napoli cerca un centrale difensivo, spunta Ostigard! L'annuncio del CorSport

In questa rivoluzione silenziosa sul mercato da parte del Napoli, andranno riempiti altri vuoti che finiranno per spalancarsi: come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, servirà un centrale difensivo.

Il Napoli cerca un centrale difensivo, spunta Ostigard

Intervento inevitabile per l’addio di Tuanzebe, preso per fronteggiare il divorzio con Manolas: spunta l'idea Ostigard del Genoa.

"Il centrale da sistemare al fianco di Rrahmani, di Juan Jesus e di Koulibaly dev’essere giovane, fisico, rassicurante, possibilmente già introdotto nel campionato italiano, qualcuno che somigli, insomma, a Leo Skiri Ostigard, norvegese che il Genoa ha ottenuto in prestito dal Brighton, società con la quale Giuntoli ha rapporti consolidati"

