Il mini abbonamento al libro dei cattivi ed il falso mito sulla fisicità: chi è Murillo del Corinthians

Murillo Santiago Costa dos Santos, conosciuto semplicemente come Murillo, è un nuovo nome accostato al Napoli che deve colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Kim ai tedeschi del Bayern Monaco. Classe 2002, il brasiliano è uno dei punti di forza della squadra del Corinthians. Nonostante sia alto 182 centimetri, è un calciatore molto strutturato fisicamente. Fa dell'esplosività uno dei suoi punti di forza. E' mancino e può ricoprire sia il ruolo di centrale che all'occorrenza anche di terzino.

Chi è Murillo del Corinthians

Questo calciatore per caratteristiche è l'ideale per chi gioca con la difesa molto alta in quanto riesce a coprire ampi spazi di campo alle sue spalle. Murillo ha giocato nelle giovanili dell'União Barbarense fino 2018 per poi passare la stagione successiva in quelle del Corinthians. L'esordio in prima squadra arriva il 26 aprile scorso. Tra campionato e coppe ha totalizzato 23 presenze. Murillo ha sicuramente del potenziale anche se risulta essere quasi sempre sul libro dei 'cattivi', intendiamo alla voce ammoniti, per alcuni interventi davvero al limite. Nella stagione 2023 ha preso 6 ammonizioni in 23 partite. Una media un po' alta per un difensore che deve fare dell'attenzione il suo credo.

Il profilo di Murillo resta sicuramente interessante ma bisognerà comunque capire, in ottica di un eventuale approdo in azzurro, l'adattamento ad un calcio totalmente diverso da quello brasiliano dove la tattica lascia molto spesso a desiderare. Sul calciatore c'è anche da tempo la Fiorentina che cerca un erede di Igor in quella zona di campo.