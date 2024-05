Il Milan ha esonerato Pioli: sta già firmando, scelto il sostituto

Calciomercato Napoli - Il Milan ha deciso e ha esonerato Stefano Pioli dal ruolo di allenatore e scelto il suo sostituto. Intanto, l'ormai ex rossonero è pronto da subito alla nuova avventura che lo legherà con un altro club di Serie A. Si parla tanto anche della possibilità di approdare a Napoli per lui.

Milan, esonerato Pioli: la scelta

Arriva la notizia confermata da calciomercato.com riguardo la scelta del club rossonero che ha già formalmente comunicato al tecnico la decisione di sollevarlo dall'incarico. Infatti, è stato esonerato Pioli dal Milan e ora si tratta per la buonuscita.

Stefano Pioli non sarà più l'allenatore del Milan: la notizia è da tempo già nell'aria e ora è confermata. Sono arrivati nuovi indizi come riportato da Calciomercato.com. All'allenatore sarebbe già stato comunicato l'esonero e ora può essere presto libero di allenare un nuovo club, magari proprio in Italia dove è stato accostato ad Atalanta e Napoli.

Contro la Salernitana la sua ultima panchina in rossonero e poi i saluti a San Siro. L'esonero di Pioli arriverà dal Milan nelle prossime ore e adesso si cerca l'accordo sulla buonuscita che può permettere poi all'allenatore di essere libero e firmare con una nuova squadra.

Come appreso da Calciomercato.com, l'agente di Stefano Pioli, Valerio Giuffrida, si è recato nella giornata odierna nella sede del Milan per trattare proprio la buonuscita col club. Ora si attende solo l'annuncio ufficiale. Al suo posto è pronto Paulo Fonseca.