Il Messaggero Veneto - Deulofeu-Napoli in dirittura d'arrivo, contatto ADL-Pozzo per chiudere: le cifre

Ultime notizie calciomercato - Gerard Deulofeu al Napoli, da Udine ne sono certi: la trattativa è in dirittura d'arrivo. Altro che mancato gradimento di Spalletti, che Il Messaggero Veneto definisce una "sceneggiata napoletana per abbassarne il prezzo". Nella giornata di ieri, infatti, alcuni quotidiani riportavano la notizia secondo la quale Spalletti non gradirebbe l'acquisto di Deulofeu. Secondo i colleghi di Udine è invece ormai fatta, con anche il contatto diretto De Laurentiis-Pozzo.

Deulofeu al Napoli

Deulofeu-Napoli, le cifre

Per quanto riguarda Deulofeu, per l'edizione odierna de Il Messaggero Veneto è ormai fatta col Napoli, dopo il contatto diretto fra De Laurentiis e Pozzo. Ecco le cifre e i dettagli dal quotidiano di Udine: