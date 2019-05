Il Messaggero - Lovren del Liverpool nome nuovo per le difese di Lazio, Napoli e Milan

Nelle ultime ore però, per il reparto arretrato della Lazio, si sta facendo largo un timido rumors che arriva direttamente dall’Inghilterra e che riguarderebbe Dejan Lovren del Liverpool. Un nome suggestivo che metterebbe tutti d’accordo. Il difensore di classe da mettere al fianco di Acerbi. Il croato, classe ’89, è in uscita dai Reds per ammissione dello stesso Klopp. Dal Regno Unito si dice perfino che tra le squadre italiane interessate, ovvero Napoli, Milan e appunto la Lazio, avrebbero avuto il permesso da parte del club inglese di poter parlare col difensore, ovviamente dalla prossima settimana, dopo la finale di Champions. Il costo del cartellino si aggirerebbe sui 10-12 milioni di euro, mentre sull’ingaggio ci sarà da lavorare un po’, visto che il centrale guadagna molto più di tre milioni di euro, il nuovo tetto di Lotito. I rapporti tra Liverpool e Lazio, nonostante la querelle Adekanye, sono buoni dopo Luis Alberto e Leiva. Quest’ultimo, poi, potrebbe essere un buon “gancio” per Lovren, visto che i due sono molto amici. Per l’attacco si tratta senza sosta e con un certa velocità col Bruges per trovare l’accordo sul cartellino di Wesley, anche perché il giocatore spinge per arrivare nella capitale.