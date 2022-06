Calciomercato - L'Udinese prova ad inserirsi per Andrea Cistana, difensore classe '97 che piate a tantissime squadre di serie A. Come riporta Il Messaggero Veneto Fiorentina, Sampdoria, Monza e Bologna sembrano in prima linea, ma i friulani sono pronti al sorpasso all'ultima curva. Il presidente del Brescia Massimo Cellino - si legge - acconsentirà alla cessione del difensore, in scadenza a giugno 2024, per una cifra non inferiore ai 6-7 milioni di euro.