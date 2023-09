Calciomercato - Il mercato in entrata in Serie A si è concluso, ma non quello in uscita con alcune sessioni estere ancora aperte. Così Musa Barrow, come riportano i colleghi di Tmw, sta per lasciare il calcio italiano.

Il giocatore, infatti, è vicino al’Al-Taawoun FC che ha messo sul piatto un'offerta da 8 milioni di euro. L'operazione si concluderà nelle prossime ore, con un altro giocatore che ha quindi ceduto alle lusinghe del Medio Oriente.