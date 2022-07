Il Mattino - West Ham su Zielinski e Fabian Ruiz: la situazione

Calciomercato Napoli - Congelato Barak dell'Hellas Verona, in attesa di capire quale sarà il futuro di Zielinski e Fabian Ruiz: per il primo, il Napoli chiede 40 milioni. Il secondo, che è ad un anno dalla scadenza, è sul mercato. Se arriverà la giusta offerta, sarà ceduto. Ma qual è la situazione ad oggi?

C'è il West Ham su Zielinski e Fabian, ecco la situazione secondo Il Mattino di oggi:

"Sul fronte cessioni, insiste il pressing del West Ham per Zielinski, ma al momento non ci sono le condizioni economiche per completare il trasferimento. Se uno tra lui e Fabian (che pure piace al club inglese) dovesse andare via, il primo nella lista dei sostituti è sempre Barak del Verona".