Il Mattino - Villarreal la soluzione più probabile per Callejon, Albiol può essere decisivo

Ultimissime mercato Napoli - L'addio di Josè Maria Callejon al Napoli dopo sette anni a dir poco intensi è diventato, di fatto, realtà. Adesso l'ex Real Madrid deve decidere quella che sarà probabilmente, visti i suoi 33 anni, l'ultima tappa della sua carriera. A tal proposito, si legge sul "Mattino", al momento la soluzione più probabile è quella del Villarreal, con Unai Emery che potrebbe puntare su di lui dal momento che sull'out di destra c'è il solo Chukwueze. In tal senso potrebbe essere decisivo Raul Albiol, con il quale il laterale di Motril ha condiviso per anni lo spogliatoio, prima a Madrid e poi a Napoli, e che l'anno scorso è entrato a far parte del "Sottomarino giallo".

