Il Mattino - Veretout, l'agente vuole portarlo a Napoli e frena con Milan e Roma. Affare legato ad Allan

Calciomercato Napoli - Uno dei giocatori più chiacchierati di questa sessione di mercato estiva, almeno per il momento, è certamente Jordan Veretout. Il mediano della Fiorentina è stato a lungo vicino all'approdo in azzurro mentre ora sembrano in vantaggio per lui il Milan e la Roma. Al di là di questo, però, secondo quanto riportato dal "Mattino", il suo agente Mario Giuffredi vorrebbe portarlo a Napoli.

Mercato Napoli, Veretout dipende da Allan

Per questo motivo sta tenendo il freno a mano tirato e non sta chiudendo con uno dei due club prima citati. Tutto, però, dipende da Allan dal momento che è l'unico che, in caso di nuova offerta da 80 milioni del PSG, potrebbe cambiare aria a centrocampo insieme a Diawara.