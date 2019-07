Il Mattino - Verdi, ora la Samp è in vantaggio: garantita percentuale interessante su futura rivendita, chiusura ad un passo

Potrebbe essere già giunta al capolinea l'avventura di Simone Verdi al Napoli. L'esterno ex Bologna, infatti, è in uscita e su di lui sono da tempo vigili il Torino e la Sampdoria. Proprio i blucerchiati nelle ultime ore hanno mosso dei passi importanti per arrivare al numero 9 azzurro. A riferire la notizia è il quotidiano "Il Mattino".

Mercato Napoli, affondo della Sampdoria per Verdi

Verdi Napoli

A quanto pare, infatti, la Samp proprio in queste ore si è portata in vantaggio rispetto al Torino garantendo al Napoli una percentuale interessante in caso di futura rivendita del calciatore entro il 2022. Resta da definire l'accordo tra il giocatore e la dirigenza ligure ma al di là di questo si tratta di una operazione che è ad un passo dalla chiusura.