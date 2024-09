Il Mattino - Osimhen via con clausola a gennaio? Ecco quanto guadagnerebbe il Galatasaray: la cifra

Calciomercato SSC Napoli - Sul trasferimento di Osimhen al Galatasaray, l'edizione odierna de Il Mattino racconta:

"Il Napoli ha accettato la condizione: prestito gratuito. Di più, il Gala non ha voluto offrire. E a De Laurentiis è bastato. Dunque: prestito gratuito con Osi che ha ottenuto di poter andare via a gennaio nel caso in cui arrivi l'offerta della Premier o nell'ipotesi che il Psg si penta e torni suoi passi. Definita anche la nuova clausola che da 130 milioni arriva a 75 milioni di euro. Una condizione, a quanto si sussurra: al Galatasaray andrebbero 5 milioni di euro se già tra 4 mesi dovesse lasciare Istanbul. Il campionato turco sa di aver conquistato una stella: Pallone d'oro africano.

E lì in attacco non c'è solo Mertens ma anche Icardi. Che ha rimediato una piccola contrattura e per un mese sarà in infermeria. Il Napoli ha prolungato di un anno il contratto con il nigeriano: nel caso in cui a gennaio o la prossima estate ci si trovasse di nuovo in una situazione di stallo come quella vissuta in questi mesi, De Laurentiiis potrebbe far scattare il prolungamento. Sempre a 12 milioni l'anno. Insomma, il Napoli è come se avesse congelato la faccenda Osimhen. Che nel frattempo può andare ancora a caccia di una nuova squadra a cui basterà versare 75 milioni di euro e non più 130. Ovviamente, i nuovi collaboratori guidati da George Gardi, si stanno già muovendo".