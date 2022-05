Il Mattino - Summit Napoli, tre big sul mercato: Osimhen via solo per una maxi offerta

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato, al simmit che si è tenuto ieri tra i vertici del calcio Napoli e in particolare sulle strategie di mercato da attuare.

De Laurentiis è stato ieri è stato a Castel Volturno, ha fatto un briefing di mercato, una chiacchierata con il direttore sportivo Giuntoli e il tecnico Spalletti.

Sono tre i big di mercato del Napoli, Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz. Il centravanti nigeriano è seguito in Premier League da Newcastle, Manchester City e Arsenal, nessuna però si è ancora fatta avanti. Il Napoli valuta Victor 100 milioni, l’attaccante nigeriano è un top player, uno dei centravanti più forti dei campionati europei più importanti. Osimhen al suo secondo anno in maglia azzurra ha chiuso il campionato con 14 reti (18 i gol messi a segno in totale con i 4 in Europa League), una stagione positiva nonostante il grave infortunio (frattura dello zigomo) nel match del “Meazza” contro l’Inter che lo ha tenuto a lungo fuori gioco. Un’estate da seguire quella di Osimhen che però potrebbe diventare oggetto di trattativa solo se arrivasse una maxi offerta al club azzurro.