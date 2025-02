Il Mattino su Osimhen: non tornerà mai più al Napoli, non è da escludere una cessione a prezzo più basso della clausola

Calciomercato SSC Napoli - Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? L'attaccante nigeriano ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno del 2026. Sulla carta, una clausola da 75 milioni di euro, che poteva essere esercitata già a gennaio. Ne parla Il Mattino.

"Difficile che il Galatasaray possa riscattarlo, ma non √® detto che il Napoli possa darlo per una cifra inferiore ai 75 milioni. Di sicuro¬†non ne indosser√† pi√Ļ la maglia: non √® escluso¬†che Giuntoli e la Juventus possano provarci, ma la clausola¬†in Italia¬†non √® valida, e non √® detto che De Laurentiis dica di s√¨. Impensabile che il club metta in bilancio l'ingaggio da 12mln. Se torna, √®¬†per andare via¬†in maniera definitiva"