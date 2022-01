Mertens accetterebbe qualsiasi cifra pur di restare. Ma spuntano due offerte

Oggi non esiste una sola possibilità che l'attaccante belga del Napoli Dries Mertens resti, e non è lui a volerlo. Anzi, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, lui accetterebbe qualunque cifra, e qualunque data di scadenza, una specie di accordo in bianco. Al contrario di Insigne, rimarrebbe anche guadagnando meno.

Calciomercato Napoli

Mertens verso l'addio