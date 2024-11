Il Mattino su Kvaratskhelia: De Laurentiis non ritoccherà l'offerta di rinnovo! Ha chiarito una cosa ad agente e papà. Giuntoli ci pensa

Calciomercato SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ritoccherà l'offerta di rinnovo per Khvicha Kvaratskhelia: resta a 6 milioni di euro, scrive Il Mattino.

E la clausola? Per il Napoli meglio non metterla, sennò altissima: "una cosa è stata detta a Jugeli e a papà Badri: a gennaio non si muove. In tanti stanno facendo un pensierino a cominciare da Giuntoli, che lo ha portato al Napoli. De Laurentiis non intende arrivare a un'altra estate come quella vissuta con Osimhen 14 mesi fa".