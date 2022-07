Il Mattino - Spalletti vuole puntare su Zerbin e sulla sua dote principale

Le ultime di calciomercato direttamente dalle pagine del Mattino che ritaglia ampio spazio alle trattative in corso per il Napoli, sia in entrtata che in uscita.

Calciomercato Napoli

Anche nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro Zerbin ha dimostrato di non voler fare la comparsa in questo Napoli. L’esterno arrivato dopo una lunga trafila di prestiti, quindi, al momento non sembra destinato a nuovi lidi, anzi. Spalletti punta sulla sua polivalenza tattica per poter cambiare in corsa il suo Napoli.

