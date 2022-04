Il Mattino - Spalletti sta pianificando la rivoluzione estiva con Giuntoli e De Laurentiis

Luciano Spalletti ha firmato fino al 30 giugno 2023 e il Napoli ha dalla sua un’opzione per un altro anno. Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, Spalletti non ha mai risolto in maniera anticipata i suoi contratti.

Spalletti-Napoli, quale futuro?

“Cn l’Inter ha preferito restare fermo, piuttosto che rinunciare ai compensi e accordarsi con il Milan. È la sua filosofia. D’altronde, Spalletti sta pianificando la rivoluzione della prossima estate con Giuntoli e De Laurentiis: Kvaratskhelia ha avuto il suo ok. Sarà l’estate di cinque o sei cambi e dell’abbassamento del monte-ingaggi: Spalletti sa che questa che verrà sarà una specie di anno zero. E lo ha accettato. E come ha svelato lui stesso, pure per il futuro di Mertens è stato chiesto il suo parere da De Laurentiis”

