Il Mattino - Sostituto Lozano, scelto Jesper Lindstrom: è il jolly da regalare a Garcia

Calciomercato Napoli - Con il futuro di Hirving Lozano sempre in bilico, e sempre più lontano dai partenopei, si cerca un nuovo esterno da mettere a disposizione di Rudi Garcia. Non solo la soluzione in Italia di Orsolini, ma c'è un altro profilo in cima ai pensieri dello staff azzurro.

Si tratta di Jesper Lindstrom che il Napoli ha affrontato quando ha giocato con l'Eintracht di Francoforte. Lo riporta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Il Napoli non perde tempo e continua a guardare oltre i confini nazionali per cercare un'alternativa più che valida. Jesper Lindstrom, 23 anni, resta in cima ai pensieri del club azzurro. Il gioiellino dell'Eintracht Francoforte e della nazionale U-21 danese è il nome cerchiato in rosso in caso di probabile addio di Lozano. Il giovane vichingo sembra avere i requisiti adatti per agire da jolly nello scacchiere di Garcia. Sia come trequartista, sia come esterno d'attacco".