Il Mattino - Sei intoccabili per Gattuso. L'agente di Koulibaly a Capri per alzare l'offerta del City, possibile prestito per Lozano e Meret

Ultime notizie mercato Napoli - Approfondimento sulle uscite sul quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola. Sei sono i calciatori incedibili per Gennaro Gattuso, vale a dire Di Lorenzo, Manolas, Fabian, Zielinski, Insigne e Mertens. Per il resto può accadere di tutto. A partire ovviamente da Kalidou Koulibaly, che continua a piacere e tanto al Manchester City che fa sul serio per lui. Al momento, però, l'offerta di 65 milioni presentata al Napoli non viene ritenuta sufficiente e per questo motivo il suo agente Ramadani lavora per alzarla e sarà a Capri prossimamente.

Per Lozano, invece, situazione più complicata. Difficile piazzarlo dopo un anno certamente deludente. Nessuno è disposto, ad ora, a spendere 40 milioni di euro per lui e per questo, si legge, sarà girato in prestito. L'ipotesi non piace a De Laurentiis e chissà che Gattuso non possa decidere di rilanciarlo visto l'assenza di offerte. Potrebbe salutare in prestito anche Meret, ritenuto il portiere del futuro dagli azzurri ma che al momento rischia di essere chiuso da Ospina. Piacciono, in tal senso, Sirigu e Sepe.

Per quanto riguarda Hysaj, potrebbe partire nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta intorno ai venti milioni. Come suo erede piace Faraoni del Verona.