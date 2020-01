Il Mattino - Scambio Politano-Llorente, l'ipotesi resta in piedi! Addio Younes, il Napoli valuta un centravanti

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora al presente ma anche al futuro in vista del mercato e della prossima stagione. Arrivano aggiornamenti importanti da Il Mattino, riguardo il calciomercato e le trattative che il direttore sportivo Giuntoli sta portando avanti in queste settimane.

E una possibilità resta quella di uno scambio tra Politano e l’attaccante spagnolo: un’idea sempre in piedi quest’operazione con l’Inter, anche se sull’esterno rimane sempre in corsa la Roma e ci sono anche altri club. Andrà via il tedesco Younes (si valuta la cessione in Italia o all’estero) e al suo posto potrebbe arrivare un altro esterno oppure un altro attaccante centrale da alternativa al centravanti polacco Milik.