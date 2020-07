Il Mattino - Scambio Milik-Bernardeschi, il bianconero cambia agente come Osimhen! Si apre il trasferimento in azzurro

Calciomercato Napoli - Continuano la lunga trattativa il Napolie la Juventusper lo scambio tra Arek Milik e Federico Bernardeschi. Come riportato da Il Mattino, la Juve vuole regalare a Sarri l'attaccante polacco e il Napoli a Gattuso l'ex bandiera della Fiorentina.

Bernardeschi nelle scorse settimane è rimasto tiepido alla possibilità di accettare Napoli per via della cessione dei diritti d'immagine al club azzurro. Con Sarri però non è mai stato importante e ora è al cambio d'agente, da Bozzo a Branchini, solitamente quando ciò accade, le possibilità di trasferimento di un giocatore non felicissimo dell'attuale situazione lievitano, (come accaduto con Osimhen che poi ha accettato Napoli). Il contratto con la Juventus del trequartista italiano scade nel 2022 e Branchini si siederà presto con il club bianconero per discutere di rinnovo o eventualmente di cessione. Con la nuova mediazione, poi, si potrebbe anche trovare maggiore disponibilità ad accettare una piazza come Napoli, dove Gattuso sarebbe al settimo cielo del poter avere Bernardeschi a disposizione per la prossima stagione.

Intanto, il Napoli continua a valutare Milik 40 milioni e aspetta che arrivino le offerte giuste. Se Bernardeschi dovesse decidere di accettare Napoli, con la Juventus ci sarebbe praticamente solo da trovare giorno e ora dell'incontro per mettere le firme.