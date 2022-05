Il Mattino - Rinnovo, Mertens non ha intenzione di fare grossi sconti

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio al capitolo rinnovi. La società di De Laurentiis è intenzionata a dare un netto taglio al monte ingaggi ma resta da trovare un punto d'incontro con le esigenze dei calciatori. In particolare il rinnovo di Mertens pare sia in fase di stallo col calciatore belga che ha preso tempo.Dal quotidiano si legge:

Mertens è intenzionato a capire se c’è in giro qualcuno che gli garantisca una maglia da numero 9. Perché - nonostante le belle parole di Spalletti - Mertens vorrebbe essere impiegato da prima punta e non alle spalle o al fianco di Osimhen. Ma fino a quanto Mertens sarà disposto ad abbassare il suo stipendio? Ora prende 3,5 milioni l’anno. E l’impressione è che non pensi affatto a un grosso sconto.