Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti da parte de Il Mattino, riguardo il futuro di Gattuso. De Laurentiis vuole rinnovare il contratto dell'allenatore azzurro, ma non c'è ancora l’appuntamento per il nuovo contratto. Prima del ritiro del Napoli a Castel di Sangro è previsto l’appuntamento con il suo agente Mendes per il prolungamento. Tanti i club su Gattuso già da questa estate, ma Rino vuole restare a Napoli.