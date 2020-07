Il Mattino - Osimhen, caos agenti: potrebbe cambiare rappresentati e il Napoli sarà costretto ad una nuova trattativa

L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato, soffermandosi sulla trattativa per Osimhen che potrebbe cambiare agenti. Dal quotidiano si legge:

Osimhen resta pista calda anche se sono possibili tutti gli scenari: il Napoli attende in questi giorni la sua risposta.

Gli agenti di Osimhen, insieme al nigeriano, incontrarono il presidente azzurro a Capri per conoscere la proposta ma ora l'attaccante potrebbe decidere di cambiarli e starebbe, infatti, decidendo di affidarsi a un nuovo entourage (in questi giorni si stanno infatti muovendo intorno a lui altri procuratori e intermediari): in tal caso sarebbero nuovi gli interlocutori con i quali il Napoli dovrebbe avviare una nuova trattativa.

Di base resta il fatto che la decisione finale sarà comunque sua ma poi la trattativa dovrà essere portata a termine dai suoi procuratori con il club azzurro, l'unico che finora si è mosso in maniera ufficiale, anche se di qui in avanti non è escluso che possa farlo qualche altra società