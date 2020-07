Il Mattino - Osimhen al Napoli, è il giorno giusto: domani atteso a Roma per visite e firma

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sulla trattativa Osimhen-SSC Napoli. Blitz di Giuntoli in Costa Smeralda e summit sullo yacht con il giocatore, i suoi agenti e il presidente del Lille Lopez. A meno di nuovi rinvii, domani il nigeriano sarà a Roma per il contratto con De Laurentiis e le visite mediche

Osimhen al Napoli, Il Mattino titola: è il giorno giusto

Victor Osimhen obiettivo mercato Napoli

"Il Napoli ha già detto che l’operazione si può chiudere sui 60 milioni di euro, ma il Lille ha precisato che in questa cifra non dovranno entrare contropartite tecniche e che Osimhen verrà venduto solo per soldi (e a questo punto sembra poter tramontare l’ipotesi Ounas come contropartita tecnica per abbassare la cifra iniziale). Questo anche perché alla sua cessione è legata una percentuale (il 15%) che il club francese dovrà versare allo Charleroi, squadra belga dalla quale era stato comprato l’attaccante nigeriano l’estate scorsa e che detiene alcuni diritti sulla successiva rivendita del giocatore. Osimhen potrebbe diventare a tutti gli effetti il primo acquisto della prossima stagione già nella giornata di domani quando potrebbe anche volare a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto alla presenza del presidente azzurro De Laurentiis