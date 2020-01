Il Mattino - No del Napoli al Genoa per Luperto, per Tonelli c'è anche la SPAL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato e mette in evidenza il rifiuto del Napoli per Luperto cercato dal Genoa. Ancora ferma la cessione di Tonelli

Si è bloccata la cessione di Tonelli alla Sampdoria, l’accordo economico tra i due club per l’uscita del difensore centrale (che vista l’emergenza difesa oggi sarà in panchina contro la Lazio), non è stato ancora trovato. E ci sta provando adesso anche la Spal che ieri si è fatta avanti per un difensore mai impiegato nel Napoli in questa stagione.

Per Luperto invece è arrivato il no al Genoa: il difensore centrale pugliese è incedibile per il Napoli. Resta e per lui si parla da tempo anche di rinnovo.