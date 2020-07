Il Mattino - Niente Osimhen, il Napoli vira su Azmoun e Jovic con la suggestione Immobile: la lista

Calcio mercato Napoli - Si è concretizzato il pericolo Premier League per gli azzurri che si erano portati in vantaggio per Victor Osimhen. Adesso, dopo il sondaggio dello United, è il Liverpool ad essere entrato in contatto con il suo nuovo procuratore D'Avila con un'offerta super da 7 milioni a stagione. Il Napoli aveva l'accordo con il Lille sulla base di 60 milioni di euro e aveva strappato un gradimento dal calciatore, ora la situazione si è nettamente complicata con l'inserimento del Liverpool, nonostante ad oggi l'unica offerta ufficiale al Lille risulta essere quella del club di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, si vira su Azmoun, Jovic e Morelos: suggestione Immobile

Per questo motivo, il Napoli sta virando su altri attaccanti in questo momento. E' quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino:

L'affare ora si fa molto più difficile con una situazione diventata in salita e allora il ds Giuntoli lavora anche su altri obiettivi, l'iraniano Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, il serbo Jovic del Real Madrid che però piace anche al Milan, il colombiano Morelos dei Glasgow Rangers, il norvegese Sorloth del Trabzonspor in prestito al Crystal Palace e la suggestione Immobile.