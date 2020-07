Il Mattino - Napoli smarrito, allarme per Barcellona! Calo mentale, fisico e fase difensiva problema serio

Napoli - Allarme per Barcellona, il Napoli si è smarrito. Primi veri segnali negativi arrivati a Bologna, ma come riporta Il Mattino, c'è stato un netto calo mentale e fisico della squadra di Rino Gattuso. La qualificazione certa ai gironi d'Europa League ha inciso molto, così come giocare ogni tre giorni ad alte temperature. Un altro problema è l'impostazione di gioco, con una manovra sempre più lenta e fatta di un possesso palla sterile, L’altro campanello di allarme è rappresentato dai gol subiti, anche se le due reti del Parma sono arrivate su due rigori dubbi fischiati da Giua. Il dato negativo in riferimento ai gol al passivo però è evidente alla ripresa dopo il lockdown: gli azzurri in campionato non hanno incassato reti solo a Verona, subendone almeno una nelle successive (in totale undici gol in otto partite). Un problema che riguarda i difensori ma in generale tutta la squadra meno compatta rispetto a prima nella fase di non possesso, oltre ovviamente agli errori dei singoli.