Il Mattino - Napoli sicuro di chiudere per James Rodriguez! ADL teme scossoni nello spogliatoio col suo arrivo

Mercato Napoli - Il nome che in questi giorni maggiormente sta accendendo le fantasie dei tifisoi della SSC Napoli è senza ombra di dubbio quello di James Rodriguez. La trattativa va avanti da diverso tempo ormai ed a tal proposito l'edizione odierna del "Mattino" riporta delle novità non di poco conto. A quanto pare, infatti, De Laurentiis avrebbe scaricato tutta la responsabilità della scelta del "Bandido" su Carlo Ancelotti perché teme scossoni nello spogliatoio. Il colombiano ha chiesto 6.5 milioni di euro a stagione e la paura del patron azzurro è che, con il suo arrivo, anche altri calciatori già presenti in squadra possano chiedere ricchi rinnovi.

Calciomercato Napoli, ottimismo per James: intesa vicina

Al di là di questo, secondo il Mattino l'intesa non è molto distante con il Real Madrid che chiede circa 45 milioni di euro. Ancelotti, infatti, lo vuole a tutti i costi e, come si legge sul noto quotidiano, "il Napoli è sicuro che alla fine riuscirà ad accontentarlo. Il tecnico di Reggiolo prenderebbe davvero assai male il mancato attivo di James".