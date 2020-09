Il Mattino - Milik era pronto al trasferimento alla Juve dopo le vacanze, ma è stato scaricato!

Calciomercato Napoli - Termina l'avventura di Milik al Napoli. ll polacco ha più volte rifiutato il rinnovo di ingaggio 4,5 milioni più bonus fino al 2025. Come riporta Il Mattino, Milik era già pronto al trasloco a Torino per firmare con la Juve dopo le vacanze, poi però i bianconeri hanno fatto sapere al polacco di non considerarlo più una prima scelta. Per questo, ora Arek ha fatto sapere al Napoli che non accetterà altre proposte, resterà in azzurro ancora un anno e a giugno 2021, quando il suo contratto sarà scaduto, andrà via a parametro zero. Per lui può chiudere la Roma a 25 milioni, ma prima dovrà vendere Dzeko.