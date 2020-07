Il Mattino distrugge Milik: "Irritante e svogliato, chiude in modo indecoroso a Napoli! Ha mancato di rispetto a compagni, tifosi e società"

Calciomercato Napoli - L'edizione de Il Mattino, parla del momento attuale di Milik e attacca il polacco per il suo atteggiamento irritante e svogliato. L'attaccante ha deciso da tempo di andare via, respingendo le proposte di rinnovo di De Laurentiis. Ma con un anno di contratto da onorare avrebbe dovuto dare il meglio di sé fino alla fine, per rispetto nei confronti dell’allenatore, dei compagni e dei tifosi. La testa è altrove e la sua avventura con il Napoli si è conclusa in maniera indecorosa a San Siro. Il polacco si è di fatto autoescluso e Gattuso ce l’aveva innanzitutto con lui alla fine della partita contro l’Inter, quando ha parlato di giocatori " senz’anima".