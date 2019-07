Il Mattino - Milik bloccato in queste prime uscite stagionali, difficile una convivenza con Icardi

Resta ancora tutto da scrivere e fatto di ombre il futuro al Napoli di Arek Milik. Il bomber polacco, infatti, in queste prime amichevoli in ritiro non ha convinto pienamente e le voci relative ad un interessamento da parte del club partenopeo nei confronti di Icardi non fanno altro che alimentare i dubbi e le perplessità. Come sottolineato anche dall'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", infatti, è difficile immaginare una convivenza tra l'ex Ajax ed Icardi per caratteristiche, dal momento che l'argentino, rispetto a Lewandowski con il quale gioca in coppia in Nazionale, tende ad occupare gli spazi piuttosto che a crearli e questo finirebbe inevitabilmente per limitarlo.