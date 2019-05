Calciomercato Napoli, Il Mattino: "Lozano dà il via libera al trasferimento, a breve può decollare la trattativa"

Calcio mercato Napoli - L'idea del Napoli in vista della prossima estate è quella di lavorare in maniera del tutto inevitabile anche sull'attacco per dare maggiori frecce a Carlo Ancelotti. Il primo della lista di Cristiano Giuntoli, in tal senso, è senza ombra di dubbio Hirving Lozano. Attaccante di talento classe '95, ha lasciato a bocca aperta il tecnico azzurro durante gli ultimi mondiali. Il PSV lo valuta 40 milioni di euro e non manca la concorrenza, dal momento che sulle sue tracce ci sono da tempo anche il Manchester United e, più recentemente, anche il PSG.

Calciomercato Napoli, può partire a breve la trattativa per Lozano

Al di là di quelle che sono le difficoltà oggettive di questa operazione, secondo quanto riporta l'edizione odierna de "Il Mattino" in edicola, la trattativa vera e propria potrebbe decollare a breve dal momento che il club azzurro fa leva sulla volontà del ragazzo di approdare all'ombra del Vesuvio dal momento che ha già dato disponibilità al trasferimento.

