Il Mattino - La Salernitana piomba su Ounas! È la cessione che serve a sbloccare Deulofeu

Calciomercato Napoli, oggi Il Mattino in edicola fa il punto sulla trattativa per Gerard Deulofeu, l'attaccante dell'Udinese che sembra essere l'obiettivo prioritario del mercato partenopeo. L'arrivo a Napoli di Deulofeu, però, dipende in gran parte dalle cessioni che il club di De Laurentiis riuscirà a formalizzare nelle prossime settimane: Politano al Valencia potrebbe essere l'operazione giusta per incassare i soldi necessari a completare l'acquisto.

Ounas alla Salernitana, Deulofeu al Napoli

Non solo, però: oltre a Politano, l'attacco del Napoli si sfoltirà anche grazie alla cessione di Adam Ounas: l'algerino piace molto a Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, e Il Mattino riferisce che "non è escluso che nei prossimi giorni possa esserci l'inserimento dei granata" per l'attaccante del Napoli. Ounas alla Salernitana potrebbe sbloccare così l'acquisto di Deulofeu.

Deulofeu

Sul calciatore dell'Udinese, il Mattino scrive che: "Sa che non bisogna avere fretta in questa situazione: se vule il Napoli deve pazientare". Al momento con l'Udinese è tutto congelato.