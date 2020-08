Il Mattino - Koulibaly al Manchester City, De Laurentiis richiede ancora tanto. Incontro con Ramadani

Calciomercato Napoli - Il Napoli inizierà il ritiro a Castel di Sangro dal 24 agosto. Come riporta Il Mattino, alcuni calciatori storici potrebbero non presentarsi nemmeno. Il club azzurro è a lavoro per la cessione di alcuni calciatori, come Milik, Allan, Koulibaly, Younes e Ounas. Il ds Giuntoi a lavoro per accontentare De Laurentiis. Richiesta del presidente, in cassa devono entrare almeno 170 milioni.

Napoli, Koulibaly-Manchester City: le ultime

Ed è ancora lontano il Manchester City dalla richiesta di De Laurentiis per Koulibaly. E non è facile smuovere il patron dalla valutazione che fa del senegalese. Distanza abissale. E qualcuno dovrà fare un bel sacrificio se l’operazione deve essere portata in porto. Ramadani proverà a convincere De Laurentiis e a parlargli.