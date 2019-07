Il Mattino - Manolas è del Napoli! Termina la lunga trattativa, vestirà la 44. Voleva fortemente l'azzurro

Calciomercato Napoli - Una lunga trattativa durata l’intero week-end a Montecarlo per sbloccare in maniera definitiva l’affare Kostas Manolas al Napoli. Trovata ieri sera la piena convergenza sull’ingaggio (cinque anni di contratto con una cifra di poco superiore ai 4 milioni bonus compresi), superati anche gli ultimi intoppi legati ad alcune clausole contrattuali. Come riportato da Il Mattino, al tavolo della trattativa, presenti il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, l’agente del calciatore Cristiano Giuntoli e lo stesso difensore greco. Operazione che i giallorossi potranno mettere a bilancio nella semestrale che chiude il 30 giugno, in questo senso ieri c’era serenità nel club romano dopo che era stata già trovata da giorni l’intesa con il calcio Napoli per l’intera clausola contrattuale 36 milioni (34 andranno alla Roma e due al calciatore). Ecco quanto riportato da CalcioNapoli24.

Ultimissime calcio Napoli - Ed è stato proprio il club giallorosso ieri sera ad ufficializzare il trasferimento al Napoli calcio sul suo sito e ad augurare al difensore greco che con la Roma ha messo insieme 206 presenze segnando 8 reti «le migliori fortune per il futuro». Suspence finale in un affare che fino a un paio di giorni fa veniva considerato una cosa già fatta, poi tutto è andato a buon fine perché c’era la volontà di tutte le parti in causa di chiudere in maniera positiva il discorso. Il calcio Napoli ha puntato sull’esperto difensore greco per sostituire Albiol (che passa al Villareal), Manolas voleva fortemente il Napoli e il club giallorosso realizza una cessione importante per il suo bilancio nel rispetto delle regole del fair play finanziario. Tutto fatto anche per il passaggio di Diawara alla Roma (venti milioni bonus compresi): il centrocampista guineano, impegnato ieri in coppa d’Africa, si lega per cinque anni alla Roma e firmerà un contratto di due milioni a stagione. Una doppia operazione tra i due club, anche se sono state portate avanti in maniera separata, due plus valenze importanti per i due club. L’acquisto di Manolas sarà importante per dare solidità al reparto arretrato: il difensore greco formerà con Koulibaly una delle coppie più forti della serie A: il difensore greco indosserà la maglia numero 44, la stessa con la quale ha giocato a Roma.