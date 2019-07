Il Mattino - James a Napoli, blitz di Mendes: l'agente in elicottero a Dimaro

I colleghi dell'edizione online de Il Mattino titolano in home page così: "James a Napoli, blitz di Mendes: l'agente in elicottero a Dimaro".

Questo il corpo dell'articolo pubblicato:

"Jorge Mendes vola a Dimaro e prova a chiudere con il Napoli per James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano As l'agente del giocatore colombiano, Jorge Mendes, è arrivato questa mattina a Milano e nel pomeriggio è atteso nel ritiro della squadra di Ancelotti in Val di Sole, dove dovrebbe incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha già un accordo di massima con Rodriguez, nel mirino anche dell'Atletico Madrid, ma insieme al suo procuratore si studierà anche la formula giusta per convincere il Real Madrid a lasciarlo partire".