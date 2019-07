Il Mattino - Insigne resta al Napoli, non c'è nessuna offerta adeguata: le intenzioni di ADL e Ancelotti

Ieri sera Kostas Manolas e Lorenzo Insigne sono arrivati nel ritiro di Dimaro, folla gremita ad aspettare i due calciatori azzurri. Il centrale greco è giunto insieme a Lorenzo Insigne in Val Di Sole, sfrecciando immediatamente all'interno dell'Hotel Rosatti dove ha incontrato Carlo Ancelotti per poi affacciarsi sul balcone e salutare i tanti napoletani. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

De Laurentiis e Ancelotti si attendono belle prestazioni sul campo ma anche crescita in termini di leadership, e cioè che da capitano faccia in ogni momento da uomo guida ai compagni. Lorenzo coinvolto quest'estate in tante voci di mercato resta a Napoli anche se il mercato è ancora lungo: la possibilità di una sua cessione, però, potrebbe prospettarsi solo in presenze di un'offerta adeguata alla sua valutazione (80 milioni) che finora non è mai arrivata.