Pià che una pace quella tra Insigne ed il Napoli sembra essere piuttosto una tregua. L'attaccante di Frattamaggiore ha ribadtito la sua volontà di restare in azzurro nel summit a casa Ancelotti. Ma, come riferisce l'edizione odierna del Mattino, a giorni il mercato entrerà nel vivo e qualche top club potrebbe decidere di farsi avanti per l'attaccante napoletano e a quel punto andrebbe verificata l'entità dell'offerta.