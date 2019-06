Il Mattino - Insigne, Ancelotti potrebbe prendere spunto da Mancini e riportarlo sulla fascia

Lorenzo Insigne in Nazionale sembra più sereno dell'ultimo periodo di Napoli. Gli attriti con una parte della tifoseria che lo ha fischiato hanno reso il clima un po' pesante attorno a lui. Ma forse dietro i suoi malumori precedenti c'è stata anche una motivazione tattica. Con Mancini torna a giocare nel 4-3-3 largo a sinistra. E, scrive il Mattino, chissà che Ancelotti non possa prendere spunto da Mancini per rilanciare il suo ragazzo sulla fascia, allontanandolo sì dall'area di rigore, ma riportandolo nel suo habitat naturale dal quale ha dimostrato di poter essere così incisivo.