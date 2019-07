Il Mattino - Improvvisa cessione di Vinicius al Benfica: il Napoli incrementa il tesoretto

Ultimissime Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato che vedono coinvolto il Napoli. Dal quotidiano si legge:

Le cessioni dei vari Grassi, Inglese e Sepe costituiscono già un discreto tesoretto. A queste si aggiunge quella, improvvisa, di Vinicius, passato ieri al Benfica per 20 milioni: per l’attaccante si è mosso Jorge Mendes, lo stesso agente di James. Sulle tracce del brasiliano (2 reti negli ultimi 6 mesi al Monaco in Ligue 1) si è era mosso prima la compagine inglese del Wolverhampton, ma poi si è fiondato con decisione il Benfica che alla fine è riuscito a spuntarla. La destinazione è stata subito gradita sia al giocatore che al suo agente, che del resto ha ottimi rapporti con il club di Lisbona. Vinicius nella serata di ieri ha già lasciato il ritiro di Dimaro e nella giornata di oggi si aggregherà ai nuovi compagni della squadra portoghese.