Il Napoli non prenderà Pjanic, guadagna troppo! Il Mattino svela le ultime su Mkhitaryan

Il Napoli avrà un monte ingaggi attorno agli 85 milioni di euro, secondo l’edizione odierna de Il Mattino.

De Laurentiis vuole un Napoli competitivo, in grado di confermare la zona Champions:

“Non fa scambi, non prenderà Pjanic che guadagna 7 milioni (non possono esserci squilibri nello spogliatoio). Nel Torino c'è Brekalo che però ha detto di voler tornare al Wolfsburg. Peraltro Kvaratskhelia è uno di quelli su cui Spalletti punterà di più. Sondaggio per Mkhitaryan della Roma, ma a quanto pare l'armeno sarebbe vicino al rinnovo”