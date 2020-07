Il Mattino - Il Napoli aspetta il sì di Osimhen, tutto è pronto per sbloccarsi! Sono giorni decisivi per l'affare

Ultime mercato Napoli - Il Napoli aspetta il sì di Victor Osimhen per chiudere l'operazione con il Lille, ma come stanno effettivamente le cose? Ne parla Il Mattino:

"Il Napoli è pronto a chiudere positivamente il discorso con Osimhen e il suo entourage e poi con il club francese. Tutto è pronto per sbloccarsi ma ovviamente c'è bisogno della risposta della punta che non è ancora arrivata. Ma la situazione di stallo potrebbe essere superata e sicuramente questi saranno giorni decisivi in un senso nell'altro. Bisognerà verificare anche se qualche altra squadra dovesse farsi avanti in questi giorni"