Il Mattino - Ancora nessuna offerta ufficiale del Napoli per Icardi. Per Pépé la concorrenza del PSG rende tutto più complicato

Ultimissime Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato che vedono coinvolto il Napoli. Dal quotidiano si legge:

Non solo James, però, perché il Napoli continua a monitorare l’ipotesi attaccante da 30 gol. I due nomi più forti sono ancora quelli di Icardi e Pepé. Con l’Inter siamo ancora alla fase preliminare, perché non è stata formulata alcuna offerta ufficiale, anche se è chiaro che l’argentino incarna al 100 per cento l’identikit dell’attaccante ideale tracciato da De Laurentiis negli ultimi giorni. Per la punta francese, invece, si è già iniziato a muovere qualcosa, anche se la concorrenza del Psg rischia di rendere la trattativa economicamente impossibile per il Napoli